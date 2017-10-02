Türk Telekom'u işgal girişimi davasında 6 sanığa müebbet

15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Gayrettepe'deki Türk Telekom binasını ele geçirmeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla 6'sı tutuklu 13 askerin yargılandığı davada mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar eski albay Nurullah Zeki Atmaca, eski yarbay Birol Keskinkılıç'a ''Anaysal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, eski yarbay Cem Doygun, eski astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve uzman erbaş Murat Karataş'a ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi verilen aranın ardından dosya ile ilgili kararını açıkladı.

Buna göre darbecilerden ele geçirilen sözde sıkıyönetim listesinde, ''Genelkurmay İstihbarat Başkan Yardımcısı'' olarak görevlendirilen tutuklu sanık eski albay Nurullah Zeki Atmaca ile eski yarbay Birol Keskinkılıç'ın ''Anayasal düzeni ortandan kaldırmaya teşebbüs'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptıran heyet, sanıkların pişmanlıklarının bulunmayışını da dikkate alarak verilen cezadan bir indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetti.

Tutuklu sanıklar, eski yarbay Cem Doygun, eski astsubaylar Muhammet Mustafa Çelik, Serdar Uzel ve uzman erbaş Murat Karataş'ın da aynı suçtan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmalarını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanıkların duruşmalardaki tavır ve davranışlarını gözönünde bulundurarak verilen cezayı müebbet hapse indirdi.

Heyet, bu sanıklar hakkında ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs'' ve ''Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından da dava açıldığı ancak sanıkların eyleminin kapsamı itibariyle, "Anayasayı ihlal" suçunun tüm unsurlarıyla gerçekleştiğini belirterek, bu suçlardan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.

Aynı sanıklar yönünden ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan da dava açıldığını fakat sanıklar hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldrımaya teşebbüs" suçundan hüküm kurulması nedeniyle bu suçtan da ceza verilmesine yer olmadığına kanaat getiren heyet, tutuksuz sanıklar astsubay Uğur Alpay ile sanık erler İzzet Uğur Alp, Emre Aslan, Sinan Aslan, Fatih Özbek, Cengiz Taşhan ve Kadir Kars'ın, suç işleme kasıtlarının bulunmaması nedeniyle tüm suçlardan beraatlerine karar verdi.

Üye hâkimden karara şerh

Bu arada, İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Çağlayan Özbay ise sanıklar Serdar Uzel ve Muhammed Mustafa Çelik'in, darbe girşiminin başlangıcından bitişine kadar geçen sürede gerçekleştirikleri hareket ve eylemleri dikkate alındığında, bu sanıkların suç işleme kasıt, saik ve darbeye teşebbüs eylemlerine iştirak iradelerinin bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi kanaatinde olduğunu ifade ederek, çoğunluğun görüşüne katılmadığını beyan edip karara şerh koydu.