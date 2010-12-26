-TÜRK TELEKOM'DAN VERİ MERKEZLERİNE DESTEK İSTANBUL (A.A) - 26.12.2010 - Türk Telekom'un ''Yeni Asimetrik Veri Merkezi Erişimi'' ürünü, veri merkezi hizmeti veren internet servis sağlayıcılarına yüzde 30 indirim sağlıyor. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, Türk Telekom'un, veri merkezi ve hosting pazarını büyütmek ve veri merkezlerinin yurt dışı ile rekabet gücünü artırmak için internet servis sağlayıcılarına önemli avantajlar sunan ürün, hizmet ve kampanyalarına bir yenisini daha eklediği bildirildi. Açıklamada, Asimetrik Veri Merkezi Erişimi ürünü ile veri merkezi bünyesinde barındırılan sunucuların, indirme (download) kapasitesini kullanmadıkları halde satın almak durumunda oldukları simetrik internet erişimden ziyade, asimetrik yapıda olan fiber altyapı üzerinden ethernet protokolleri kullanarak yükleme hızı (upload'u) yüksek indirme hızı düşük asimetrik oranlı geniş bant internet servisleri alabildikleri, bu hizmetin internet servis sağlayıcılarına önemli fiyat avantajı sağladığı kaydedildi. İlk olarak ''Veri Merkezi İşletmecilerine Metro Ethernet İnternet'' kampanyası ile veri merkezi operatörlerine eski tarifelerine göre yüzde 50'nin üzerinde indirim sağlayan Türk Telekom'un, geçtiğimiz günlerde de internet hizmetini Veri Akış Erişimi (VAE) / Yerel Ağın Paylaşıma Açılması (YAPA) modeli ile sunan internet servis sağlayıcılara, trafik teslim noktalarında altyapı olarak kullandıkları noktadan noktaya Metro Ethernet ve Metro Ethernet internet devreleri hizmeti için yüzde 40 indirim kampanyasını başlattığı ifade edilen açıklamada, şimdi de Asimetrik Veri Merkezi Erişimi hizmeti ile Türkiye'de hosting hizmetinin gelişmesine destek olmaya, kendi bünyelerinde veri merkezi hizmeti sağlayan internet servis sağlayıcıların yurt dışındaki rakiplerine karşı rekabet avantajı sağlayacak uygulamalarla devam ettiği belirtildi. Açıklamada, kampanyadan yararlanan şirketlerin toplam maliyetlerinde yaşanacak düşüşün, bu merkezlerden hizmet alan müşterilere avantaj olarak yansıtılmasının beklendiği kaydedildi.