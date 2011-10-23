-Türk Telekom'dan ücretsiz konuşma desteği İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Türk Telekom, deprem bölgesindeki abonelerine bugün ve yarın iş, ev ve ankesörlü telefonlardan ücretsiz konuşma desteği sundu. Türk Telekom'dan yapılan açıklamada, şirketin, deprem felaketiyle sarsılan Van'da telefon ve internet iletişimini kesintisiz sürdürmeye devam ederken, deprem dolayısıyla mağdur olan müşterilerine de destek olduğu bildirildi. Açıklamada, bu kapsamda deprem bölgesindeki Türk Telekom müşterileri için ev, iş ve ankesör telefonlarından bugün ve yarın şehir içi ve şehirler arası yönüne yapılan aramaların ücretsiz olacağı belirtildi.