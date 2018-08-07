Türk Telekom'dan ‘spor kulübünde taciz' iddialarıyla ilgili açıklama

T24 Haber Merkezi

Türk Telekom, sponsorluk anlaşması bulunan spor kulüplerinden birinde erkek öğrencilerin tacize uğradığı iddialarıyla ilgili açıklama yayınladı.

Türk Telekom Spor Kulübü’nün birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına da belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırdığı belirtilen açıklamada, taciz haberlerine konu olan basketbol okulunun ‘tamamen bağımsız ve özel bir işletme’ olduğuna vurgu yapıldı ve “Asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur” dendi.

Aydınlık gazetesinde bugün (7 Ağustos) yayımlanan haberde, Türk Telekom sponsorluğundaki bir spor kulübünün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki erkek çocukların sırayla taciz edildiği ileri sürülmüştü. "Spor kulübünde çocuklara toplu taciz" başlığıyla yayımlanan haberde, bir spor kulübünün basketbol bölümünde koç M.E ve yardımcısı A.Ş'nin erkek çocukları sırayla taciz ettiğine dair görüntüler bulunduğu kaydedilmişti.

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Haberlerin ardından Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türk Telekom Spor Kulübü, birçok spor kulübü gibi özel spor okullarına belirli dönemsel anlaşmalar kapsamında isim hakkını kullandırmaktadır. 7 Ağustos 2018 tarihinde bazı yayın organlarında yayınlanan haberlere konu olan basketbol okulu da bu kapsamda Türk Telekom Spor Kulübü’nün isim hakkını kullanan ve Türk Telekom Spor Kulübü’nden tamamen bağımsız ve özel bir işletmedir.

Türk Telekom Spor Kulübü olarak haberlere konu olan, asla kabul etmeyeceğimiz menfur olay üzerine söz konusu özel spor okulunun isim hakkı kullanımına ilişkin sözleşmesi, tarafımızdan derhal feshedilmiş ve sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Türk Telekom Spor Kulübü olarak sorumluların tespit edilmesi ve cezalandırılması için ayrıca bir soruşturma başlattığımızı, konuyla ilgili tüm süreçlerin yakından ve tavizsiz takipçisi olacağımızı ve bu süreçte mağdurların yanında olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz."