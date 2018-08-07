Spor kulübünde erkek çocuklara toplu taciz iddiası

Bir spor kulübünün basketbol takımında 11-14 yaş arasındaki erkek çocukların sırayla taciz edildiği ileri sürüldü. Aydınlık'ta yer alan haberde tacizin, odada bulunanlar tarafından videoya çekildiği iddia edildi ve olaya adı karışan takım koçu M.E'nin buzlanmış bir fotoğrafına yer verildi.

Aydınlık'ta "Spor kulübünde çocuklara toplu taciz" başlığıyla yayımlanan haberde, bir spor kulübünün basketbol bölümünde koç M.E ve yardımcısı A.Ş'nin, 11-14 yaş arasındaki erkek çocukları sırayla taciz ettiği ileri sürüldü.

Olayın bir otel odasında yaşandığı öne sürülen haberde, "Aydınlık’a ulaşan görüntülerde çocukların belden aşağısının çırılçıplak soyularak yatağa yüzüstü yatırıldığı görülüyor. Görüntülerde çocukların özel bölgelerine zorla krem sürülüyor ve sprey sıkılıyor" dendi. Gazete yöneticileri, habere düştüğü notta taciz anına ilişkin görüntüleri ve olaya karışın kişilerin isimlerini yetkililere ulaştıracaklarını kaydetti.

Haberde, söz konusu videoda yer alan görüntülerde şunların yaşandığı iddia edildi:

"Bazı çocuklar 'Benim ne suçum var' diye kaçmaya çalışıyordu, bazı çocuklar da 'Çok acıyor' diye bağırıyordu. Bu sırada da bazı kişilerin tekbir getirdikleri duyuluyor. Görüntülerde bazı çocukların erkeklik organlarına da tokat atıldığı görülüyor. Çocuklara karşı zor kullanıldığı net olarak görünüyor."