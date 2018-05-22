Türk Telekom'dan, "Otaş'ın hisse devrinin yapılacağı" iddialarına ilişkin açıklama

Türk Telekom, Otaş'ın bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılacağı ve bu kapsamda hisse devrinin de gündemde olduğu haberi üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bu konuda Şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir" dendi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bazı basın ve yayın organlarında çıkan haberlerde tarafların, hissedarlarımızdan Ojer Telekomünikasyon A.Ş. (OTAŞ)'nin bazı bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili planı görüşeceğinden bahsedilmektedir.

Mevcut durumda, süreç ve/veya planın neticesi ile ilgili Şirketimiz Türk Telekomünikasyon A.Ş.'ye herhangi bir resmi bildirim yapılmamıştır. Bu konuda Şirketimize resmi bir bildirim yapılması durumunda ilgili mevzuat kapsamında kamuoyu ivedilikle bilgilendirilecektir.

Şirketimiz, bu açıklamayı SPK'nın II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'nin 9'uncu maddesi kapsamında ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında yapmaktadır."

Türk Telekom’un yüzde 55’ine sahip Otaş’a kredi verip, yaklaşık 2 yıldır taksitlerini tahsil edemeyen bankalarla ilgili formülün bulunduğu öğrenilmişti. Buna göre alacaklı bankalar şirket kuracaklar ve Türk Telekom yönetiminde bu bankalarca kurulan yeni şirket yer alacak. Otaş’ın da iflasının isteneceği belirtiliyor.