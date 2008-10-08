Türk Telekom’dan iletişimde kablosuz çözüm

Kablosuz ağlara bağlanma (WiFi) özelliği olan cep telefonlarını, GSM operatöründen bağımsız birer iletişim cihazı haline getiren Türk Telekom’un yeni hizmeti WiRO, CeBIT 7. salonda bulunan Türk Telekom standında kullanıcılara tanıtılıyor.



Kablosuz ağ bağdaştırıcısı bulunan cep telefonlarını, kullanıcıların evlerinde ya da işyerlerinde bulunan kablosuz ağları kullanarak internet üzerinden SIM kartlarına, dolayısıyla operatörlere ödenecek ücretlere, bağlı olmadan yurt içi ve yurt dışı telefon görüşmeleri yapmasına olanak tanıyan WiRO hizmeti, Beylikdüzü Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde devam eden CeBIT Bilişim Eurasia’da bulunan Türk Telekom standından denenebiliyor.



Hizmet ayrıca kablosuz ağ özelliği olan bilgisayarlara kurulacak bir yazılım ile de kullanılabiliyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar internet üzerinden, dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, kendi sabit hatları üzerinden Türkiye’deki bir numarayı arayabiliyor ve şehir içi tarifeyle konuşabiliyorlar, yazılım çalışır vaziyette olduğu sürece kendilerine gelen telefon aramaları bilgisayarları üzerinden cevaplanabiliyor.



