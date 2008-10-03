Türk Telekom’dan hacılara özel 'HacKart'

Türk Telekom, Hac ve Umre ziyaretçilerinin Türkiye ile ucuza konuşabilmeleri için yeni bir hizmet geliştirdi. "HacKart" kontörlü telefon kartı, Hacıların hem Türkiye'deki yakınları ile hem de kendi aralarında en uygun ücretlerle konuşabilme imkânı sağlıyor.



Türk Telekom, Türk Hacı adaylarına Hac ve Umre ziyaretlerinde kullanılmak üzere yeni bir hizmet sunuyor. Kontörlü telefon kartı HacKart ile Suudi Arabistan'dan Türkiye'yi aramak ya da Suudi Arabistan içinde konuşmak en ekonomik şekilde mümkün olacak.



HacKart, Suudi Arabistan Telekom şirketine ait Al Jawal GSM operatörü ve Türk Telekom işbirliğiyle geliştirildi. Türk Telekom güvencesi altında konuşma imkanı sağlayan HacKart uygulaması ile Türk Hacı ve Umre ziyaretçilerine Suudi Arabistan'da kullanılmak üzere Suudi Telekom GSM operatörü Al-Jawal firmasına ait ön ödemeli (kontörlü) kartlar sağlanacak. Hizmetten yararlanmak isteyen Hacılarımıza teslim edilecek olan bu kartlar içinde 40 kontör bulunacak ve Suudi Arabistan'a gittiklerinde kullanıma açılacak.



Böylelikle Hacı adayları Türkiye'deki yakınları ve Suudi Arabistan'daki tüm diğer operatörlerin müşterileri ile konuşma yapabilecekler. İlk başta verilen kontör miktarı bitince Suudi Arabistan'daki Al-Jawal bayilerinden ilave kontör satın alınabilecek. Kontör yükleme işlemi ise Türkçe menüler ile sağlanacak.



HacKart sahipleri, Suudi Arabistan'da iki ve Türkiye'de belirleyecekleri bir numara ile yüzde 25 indirimli konuşabilecekler ve diğer GSM operatörleri ile karşılaştırıldığında ise yüzde 94'e varan indirimli fiyatlarla konuşma imkânına kavuşacaklar.



Türk Hacı adayları Suudi Arabistan'a gittiklerinde bu ülkenin GSM firmalarına ait kontörlü kartları zaten satın alarak kullanıyorlar. Ancak, Hac sezonundaki yoğunluk sebebiyle kartların temininde zorluk yaşanıyor. Söz konusu kartların Türkiye'de dağıtılması ile Hacı adaylarının bu mağduriyetinin önlenmesi amaçlanıyor.





