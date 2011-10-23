-Türk Telekomdan görme engellilere özel sözleşme ANKARA (A.A) - 23.10.2011 - Türk Telekom (TT), görme engelli müşterileri için Braille alfabesi ile hazırlanmış abonelik sözleşmesi uygulamasını başlattı. Uygulama, görme engelli müşterileri abonelik başvurusu sırasında vekil getirme zorunluluğundan kurtarıyor. Türk Telekomdan yapılan yazılı açıklamada, iletişim teknolojileri yardımıyla engelli müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için pek çok hizmete imza attığı, bu kapsamda Türkiye çapında tekerlekli sandalye kullananların rahatlıkla erişebileceği ankesörlü telefonları hizmete sunduğu belirtildi. Türkiye'de 37 ilde 210 noktada bulunan ankesörlü telefon makinelerinin tekerlekli sandalye kullanan müşterilerin rahatlıkla kullanabileceği yükseklikte monte edildiği ve ankesörlü telefonların çoğunlukla havaalanı, hastane ve otobüs terminalleri gibi yoğun insan trafiği olan alanlara yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Görme engelliler için Braille alfabesi ile basılmış özel fatura uygulamasını Türkiye'de uygulayan ilk telekomünikasyon şirketi Türk Telekom olmuştur. Yeni uygulama sayesinde de görme engelli Türk Telekom müşterileri abonelik için başvurduklarında Braille alfabesi ile hazırlanmış sözleşmeyi imzalayarak sunulan iletişim hizmetlerinden yararlanmaya başlayabiliyor ve vekil getirmek zorunda kalmaksızın abonelik işlemlerini çok daha kolay gerçekleştirebiliyor.''