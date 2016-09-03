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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türk Telekom'daki 'FETÖ' soruşturmasında ikinci dalga; 37 personel daha tutuklandı

Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheli arama çalışmaları sürüyor

03 Eylül 2016 19:03

Türk Telekom'daki 'FETÖ' yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında düzenlenen ikinci operasyonda gözaltına alınan 58 şüpheliden 37'si tutuklanırken, 21'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NTV'de yer alan habere göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, hakkında gözaltı verilen aralarında Türk Telekom çalışanlarının da bulunduğu 89 kişiden yakalanan 58'i emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Soruşturmayı yürüten savcılık, Bylock uygulamasını kullandığı belirtilen 58 şüpheliyi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk etti.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verirken, 21 şüpheliyi adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 31 şüpheli arama çalışmaları sürüyor.

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