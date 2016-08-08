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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türk Telekom'da işten çıkarılan personel sayısı 290'a ulaştı

"7/24 Türkiye'ye hizmet sunmaya devam ediyoruz"

08 Ağustos 2016 01:34

15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan operasyonlar kapsamında Türk Telekom'dan işten çıkartılan personel sayısı 290'a ulaştı.

Türk Telekom'dan yapılan yazılı açıklamada, şirket olarak, devlet ve milletin güvenliği ile milli iradeye karşı tehdit oluşturan her türlü oluşumun ve hareketin, en sert şekilde karşısında oldukları belirtilerek, Türkiye'nin iletişim omurgasını ayakta tutan en stratejik kurumlarından biri olarak, Türkiye'nin ve şirketin güvenliğine karşı tehdit oluşturan tüm unsurlara ve yapılara karşı savunmalarını kararlılıkla sürdürdükleri bildirildi.

Türk Telekom'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Darbe girişimi gecesi, binalarımıza yönelik tüm saldırı ve işgallere rağmen, halkımızın ve kurumlarımızın iletişim ihtiyacını kesintisiz karşılamış olduğumuz gibi halihazırda 34 bin çalışanımızla işimizin başında, 7/24 Türkiye'ye hizmet sunmaya devam ediyoruz.

Türk Telekom olarak, yüce Türk adaletine olan güvenimizle, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyor; milli güvenliği ve birliği tehdit eden her türlü hareket ve oluşumu ortadan kaldırmak üzere devletimize destek olmaya devam ediyoruz."

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