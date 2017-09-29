Türk Telekom'a verilen süre doluyor

Türk Telekom'un yüzde 55 payının sahibi OTAŞ'ın özelleştirmeden kaynaklanan borcunu ödeyememesi durumunda 1 Ekim'den itibaren Türk Telekom yönetimine Hazine tarafından atama yapılması bekleniyor.

Özelleştirme sırasında yapılan sözleşmeye göre; OTAŞ'ın borcunu ödeyememesi durumunda Hazine'nin yönetimi geçici olarak değiştirme hakkı bulunuyor.

Şirket, Eylül 2016 ve Mart 2017 taksitlerini ödeyememiş, bunun üzerine Hazine şirkete iki kez ihtar çekmişti. Hazine Otaş’a ilk mektubu 23 Haziran’da göndermiş ve Otaş’ın temerrüdün çözümü konusundaki son durum için bilgi istemişti. İkinci mektup ise 10 Ağustos'ta gönderilmiş ve 60 gün süre verilmişti. Hazine'nin OTAŞ'a tanıdığı süre yarın sona erecek.

Sürenin sonuna gelindi

OTAŞ, Türk Telekom paylarını satın almak için kullandığı krediyi 20 bankadan aldığı 4 milyar 750 milyon dolar ile yapılandırmıştı.

Ancak, OTAŞ'ın ortağı Saudi Telecom 1 yıldır bankalarla sürdürdüğü müzakerelerde sonuç alamadı ve Hazine'nin tanıdığı sürenin sonuna gelindi.

Konunun uzmanları, kredi sorununun çözülmemesi durumunda, Ekim ayının ilk haftasında Türk Telekom yönetiminin Hazine tarafından değiştirilebileceğini belirtiyor.