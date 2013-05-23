Türk Telekom’a soruşturma

Türk Telekom hakkında TT Kart'ı bayilerine maliyetin altında sattığı iddiasıyla başlatılan önaraştırma sonucunda soruşturma açılmasına karar verildi.

Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, kurul ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere ederek, bulguları ciddi ve yeterli buldu. Türk Telekomünikasyon AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

cnbce.com'da yer alan habere göre, bu arada, Rekabet Kanunu, hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklıyor.

Soruşturma, Türk Telekomünikasyon AŞ'nin sabit telefon hizmeti kapsamında ürettiği telefon kartına ilişkin fiyatlandırma uygulamaları ile hakim durumun kötüye kullanılmasını yasaklayan ilgili maddenin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı.