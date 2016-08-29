Türk Telekom'a 'FETÖ' operasyonu; 89 kişi hakkında gözaltı kararı

Türk Telekom'a 'FETÖ' operasyonu kapsamında 89 görevli hakkında gözaltı kararı verildiği ve 53 şüpheli gözaltına alındığı belirtiliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcıvekili İsmail Uçar tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Türk Telekom çalışanlarının da aralarında bulunduğu 89 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler 53 şüpheliyi gözaltına aldı. Diğer zanlıları yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu arada, şüphelilerin şifreli haberleşme sistemi olan “Bylock” uygulamasını kullandıkları ileri sürüldü.

Türk Telekom'daki 'FETÖ' yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınanlardan 11'i tutuklanmıştı.