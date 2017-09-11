Türk Telekom'a 'FETÖ' operasyonu: 33 gözaltı kararı

'FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında Ankara'da düzenlenen operasyonda, ByLock kullanıcısı olduğu öne sürülen 33 eski Türk Telekom çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'FETÖ' mensupları tarafından kullanıldığı belirtilen şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıklarını iddia ettiği 33 şüpheli eski Türk Telekom çalışanı hakkında verilen gözaltı kararı verildi. Ankara'da ekiplerce düzenlenen operasyonda şüphelilerden 25'i gözaltına alındı, 8'inin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

'FETÖ' ile olduğu öne sürülen şüphelilerin daha önce Türk Telekom'dan ihraç edildikleri öğrenildi.