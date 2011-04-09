-TÜRK TELEKOM: 84 - MEDİCAL PARK TRABZONSPOR: 75 ANKARA (A.A) - 09.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde Türk Telekom, sahasında Medical Park Trabzonspor'u 84-75 yendi. Karşılaşmaya Medical Park Trabzonspor Milosevic'in basketiyle başlarken, bordo-mavililer, 4. dakika içinde 6 sayılık (11-5) farkı yakaladı. Bu dakikadan sonra savunmasını sertleştiren ve rakibine sayı atma şansı tanımayan başkent ekibi, 9-0'lık seri yakaladı ve 7. dakika içinde 14-11'lik skorla öne geçti. Medical Park Trabzonspor, periyodun son dakikalarını rakibine oranla daha etkili oynayarak ilk çeyreği 25-21 üstün geçti. 2. periyoda etkili başlayan Türk Telekom, 7-0'lık seri yakalayarak 12. dakika içinde 28-25'lik skorla bir kez daha öne geçti. Yaptığı başarılı savunmayla rakibinin hücumdaki dengesini bozan Türk Telekom, rakibinin sadece 5 sayı attığı periyotta Stiemsma ve Mehmet ile basketler bulmaya devam edince, devreyi de 16 sayı farkla 46-30 üstün tamamladı. Türk Telekom, 3. çeyreğe de etkili başlayan taraf oldu. Özellikle Uğur ile art arda 3 sayılık basketler üreten başkent temsilcisi, 22. dakika içinde farkı 20 sayıya (52-32) kadar çıkardı. Ali'nin pota altından ürettiği basketlerle 9-2'lik seri bulan Medical Park Trabzonspor, 23. dakikada farkı 13 sayıya indirdi: (54-41). Alan savunması yapan rakibi karşısında dış atışlarda yüksek yüzde yakalayan Türk Telekom, 26. dakikayı da 61-45 üstün geçti. Dış atışlarda Snow, pota altında ise Cakic-Ali ikilisiyle sonuca giden Medical Park Trabzonspor, 9-1'lik bir seri daha bularak, 39. dakika içinde farkı 8 sayıya indirdi: (62-54). Wesson ile serbest atış çizgisinden sayılar üreten Türk Telekom, bu çeyreği de 64-56 üstün geçti. Karşılıklı basketlerle girilen son periyodun ilk dakikalarında her iki takım da üst üste top kayıpları yaptı. Snow'un art arda 2 tane 3 sayılık basketiyle oyunda dengeyi yakalayan Medical Park Trabzonspor, 34. dakika içinde farkı 1 sayıya (67-66) kadar indirdi. Türk Telekom, Uğur'un da skora katkı vermesiyle 35. dakikayı 71-68 üstün geçti. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen ve dış atışlardaki başarısını sürdüren Türk Telekom, farkı giderek açtı ve karşılaşmadan 84-75 galip ayrıldı. Salon: Atatürk Hakemler: Engin Kennerman xx, Serdar Ünal xx, Ozan Çakar xx Türk Telekom: Wesson xx 12, Rasim xx 6, Mehmet xx 14, Yunus x 6, Ceyhun xxx 16, Randle x 4, Simpson xx 8, Uğur xxx 14, Stiemsma xx 4, Adem x Medical Park Trabzonspor: Milosevic xx 8, Ali xxx 23, Ersin x 5, Cakic xx 9, Snow xx 13, Obasohan xx 17, Hadi x, İlker x 1. periyot: 21-25 Devre: 46-30 3. periyot: 64-56