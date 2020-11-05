Türk Telekom’un net kârı yüzde 61 azaldı; Covid'in etkisiyle geniş bant internet abonesinde patlama yaşandı

Türk Telekom’un net kârı üçünü çeyrekte yıllık yüzde 61 ve çeyrekten çeyreğe göre ise yüzde 56 azalarak 432 milyon TL’ye indi. Düşüşte dolardaki artış ve şirketin döviz açık pozisyonu etkili oldu. Türk Telekom geçen yılın aynı döneminde 1.117 milyar TL net dönem kârı kaydetmişti.

İnternet abonelerinde büyük artış

COVID-19 salgını sürecinde Türk Telekom’un genişbant abonelik talebi ve veri trafiği belirgin şekilde artış gösterdi. Şirketin genişbant abone sayısı üçüncü çeyrekte 534 bin arttı.

Türk Telekom’un mobil abone sayısı ise bir önceki çeyreğe göre 269 bin artarak 23.1 milyona ulaştı. Grup’un mobil abone başına elde edilen aylık gelirleri, abone kompozisyonunun olumlu gelişimi ile yıllık bazda yüzde 7.1 artarak 37.1 TL’ye çıktı.

Şirketin üçüncü çeyrek satış gelirleri, özellikle genişbant segmentindeki kuvvetli performansı ile yıllık bazda yüzde 18.6 artarak 7.366 milyar TL oldu.

Bu yılın ikinci çeyreğinde 376 milyon dolar net açık yabancı para pozisyonu ise üçüncü çeyrekte 211 milyon dolara geriledi.