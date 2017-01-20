Türk Telekom mobil internet hizmeti çöktü

Türk Telekom'un 4,5G mobil internet hizmetinde arıza nedeniyle yaşanan sorun devam ediyor. Türk Telekom Destek hesabına çok sayıda şikâyet tweeti atılırken sorun halen giderilebilmiş değil.

Bugün sabah ep telefonlarından internete girmek isteyen Türk Telekom aboneleri mobil veri bağlantısının sağlanamadığını fark etti.

Kimileri önce telefonlarının bozulduğunu sandı, ancak Türk Telekom'u arayan bazı aboneler sorunun firmadan kaynaklandığını öğrendi.

Yoğunluk nedeniyle birçok abone Türk Telekom'un müşteri hizmetlerine ulaşamadı. Bu arada bazı kullanıcılar 3G'de de sorun yaşandığını rapor etti.

Şikâyetlerin ardı ardına gelmesinin ardından sosyal medyaya da taşınan durum birçok kullanıcının tepkisine neden oldu.