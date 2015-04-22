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Ekonomi

Türk Telekom, İş Bankası'nın Avea'daki payına talip oldu

Hali hazırda Avea'nın yüzde 90 payına sahip olan Türk Telekom, kalan yüzde 10'luk payı da almak istiyor

22 Nisan 2015 22:02

Türk Telekom, İş Bankası ve diğer ortakların Avea'da sahip oldukları yüzde 10 payı satın almak için bağlayıcı olmayan teklif verdi.

İş Bankası, KAP'a bir açıklama yaparak yüzde 7,44'lük Avea payının blok satışı için Türk Telekom ve ilgili yatırımcılarla görüşmeye başladığını açıkladı.

Türk Telekom, İş Bankası, Şişecam, Anadolu Hayat Emeklilik, Anadolu Anonim Türk Sigorta ve diğer hissedarların cep telefonu operatörü Avea'da sahip olduğu 820.3 milyon lira nominal değerli yüzde 10 payı satın almak için bağlayıcı olmayan teklif verdi.     

Avea'da hali hazırda yüzde 90 payı bulunan Türk Telekom tarafından KAP'a yapılan açıklamada, teklifin ne tutarda olduğu konusunda bilgi yer almadı.      

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