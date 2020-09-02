Türk Telekom'dan 'yerli Twitter': 'Yaay' ismiyle yeni bir sosyal medya platformu yayınlandı

Türk Telekom şirketi TT Ventures, arayüz ve kullanım özellikleri Twitter’a benzeyen ‘yerli’ bir sosyal medya platformunu hayata geçirdi.

Habertürk’te yer alan habere göre, Türk Telekom çatısı altındaki kurumsal risk sermayesi şirketi TT Ventures, gençlerin kullanım alışkanlıklarına yönelik hazırlanan Yaay’ı uygulamaya aldı.

Yaay’ın geliştiricisi Appyap CEO’su Emre Meriç, “Önceliğimiz ve çıkış noktamız; farklı ve gençlerin dikkatini çekecek dinamik ve yenilikçi bir platform oluşturmaktı. Dünyada mesaj, görsel ya da video odaklı çeşitli platformlar yer alıyor. Yaay’ı bu oluşumlardan ayıran en büyük özelliği, kategorilere ayrılmış yapısı ve içerik paylaşımına göre kullanıcılarına ‘rozet’ uygulaması olacak” dedi.

Meriç, “Uygulamamız; kendine özgü yapısıyla, sosyal çevre oluşturma, gündem ve haber takibi, doğru bilgiye ulaşma ve bilgilendirme gibi süreçlerde yepyeni bir deneyim sunacak” diye konuştu.

İçerikler kişiselleştirilebilecek

Meriç, uygulamada içeriklerde kişiselleştirme yapılabileceğini belirterek, “Yaay’da içerikler, konularına göre birbirlerinden ayrıştırılarak, konuların daha rahat takip edilebilmesini sağlanıyor. Örneğin, bir kullanıcı, yalnızca haberleri takip etmek istiyorsa, kategorileri buna göre düzenleyip platformu kullanabiliyor” dedi.

Arayüzü ve kullanım özellikleri ile daha çok Twitter'ı çağrıştıran Yaay’da yer alacak rozet ve puan sistemi önümüzdeki dönemde kullanıcılara ek faydalar sunacak. Yaay kullanıcıları, yaptıkları paylaşımlar ve aksiyonlarla puan toplayabilecek, sonrasında bu puanlar üzerinden çeşitli kampanyalardan yararlanabilecekler.

Yurt dışı da hedeflenecek

Emre Meriç, şunları söyledi: “Yaay’ı yurt dışında da ilgi uyandıracak bir mecra olarak konumlandırdık. Uygulamanın genel karakterini belirlerken, bölge ülkelerinin sosyal medya kullanım alışkanlıklarını inceledik. Kısa vadede çevre ülkelerde de Yaay’ın kullanımının kabul göreceğine inanıyoruz. Tüm alt yapı geliştirmelerimizi evrensel bir sosyal medya dili ve görsellik algısı üzerinden şekillendirdik. Yaay’ı sürekli geliştiriyoruz. Önümüzdeki dönemde de birçok özelliği uygulamamıza ekleyeceğiz.”