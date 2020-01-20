Google servislerine erişim sıkıntısı yaşanmasına ilişkin Türk Telekom'dan 'siber saldırı' açıklaması

İnternet erişimi ile ilgili yaşanan problemle ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi. Gelen son dakika açıklamada "Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Şirket sonrasında bir açıklama daha yaparak sorunun ortadan kaldırıldığını duyurdu.

Gmail, YouTube gibi Google servislerine erişim sorununun yaşanmasının ardından Türk Telekom'dan açıklama geldi. Google servislerinin yanında genel olarak internet bağlantısında da zaman zaman yavaşlama meydana gelmesinin ardından Türk Telekom, servislerine siber saldırı yapıldığını duyurdu. Şirket, saat 18.45'te problemin tamamen sona erdiğini bildirdi. Türk Telekom'un problemin çözülmesine ilişkin açıklaması şöyle: "20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemler saat 18:45’te tamamen sona ermiştir. "Yurtdışı operatör kaynaklı olan sorun çözülmüş olup, yurt içi ve yurt dışı internet trafiği normal seyrine dönmüştür. "Alanında yetkin ekiplerimizin, kullanıcıların bu aksaklıktan en az seviyede etkilenmesi adına yoğun bir çalışma gösterdiğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

Türk Telekom, siber saldırı düzenlendiğini ise şu açıklamayla duyurmuştu:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."