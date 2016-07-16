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15 Temmuz Darbe Girişimi

Türk Telekom binasına giren askerler teslim oldu

Yere yatırılarak gözaltına alınan askerlerin silahlarına el konuldu

16 Temmuz 2016 10:17

Kadıköy Acıbadem Caddesi'ni kapatarak Türk Telekom binasına giren darbeci askerler sabaha kadar polislerle çatıştı. Türk Telekom binasına konuşlanan yaklaşık 20 civarında asker saatler süren çatışmaların ardından teslim oldu.

Milliyet'te yer alan habere göre, askerlerin bulunduğu caddeyi vatandaşlar her iki taraftan da trafiğe kapatarak polis ekiplerine destek verdiği belirtildi. Polis ekipleri caddede geniş güvenlik önlemleri alırken çatışmalar sırasında yaralanan vatandaşlar oldu. Çatışmaların uzun süre devam etmesi üzerine olay yerine özel harekat polisleri geldi. Polisler zaman zaman askerlere teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Saatler sonra ellerini havaya kaldırarak teslim olan askerlere vatandaşlar tepki gösterdi. Yere yatırılarak gözaltına alınan askerlerin silahlarına el konulurken tepkili vatandaşlar polis tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı.

 

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