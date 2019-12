-TÜRK TELEKOM ARENA'DA TÖREN İSTANBUL (A.A) - 19.05.2011 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Telekom Arena Stadı'nda tören düzenledi. Tören, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu ve eşi Gül Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ile 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Hulusi Akar'ın, tören aracından halkı selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, 19 Mayıs'ın ''bahtı açık olan milletin'' talihinin dönüm noktası olduğunu söyledi. 19 Mayıs'ın, Mustafa Kemal Atatürk için uzun ve çileli bir yolculuğun başladığı gün olduğunu belirten Yıldız, ''Türk milletinin kurtuluşu için tutuşturulan ateşin alevlendiği gün bugün. Kurtuluş alevlerinin sadece Samsun'u değil, tüm vatanı sardığı bugün, milletimiz için kader günüdür'' dedi. Yıldız, tüm mücadelenin hürriyet için başladığını ve yapılan her şeyin vatan için olduğunu belirterek, şunları kaydetti: ''Her şey, milletin istiklali içindi. Kararan ufukların maviye döneceği günler hayal bile edilemezken, o masmavi gözlerinin rengini verdi ufuklara. Önce umut oldu insanlara, sonra yalnızların, yolda kalmışların, çaresizlerin ellerinden tuttu. Gençler yarındı, gençler geleceğin gülüydü, yıldızıydı. Gençler cesaretti; cesareti cesaretlendiren yine gençlerdi. Ey yükselen yeni nesil. Geleceğimiz sizsiniz. Sizinle gelecek, cesaret ve erdem. Sizinle yürüyecek bugünün çocukları yarınlara korkmadan. Sizler, zorlukların, karamsarlıkların içinden çıkmış bir milletin çocuklarısınız. Sizler, savaş meydanlarında istiklali uğruna anadan, yardan, evlattan vazgeçmiş bir neslin torunusunuz. Sizin adınız umut, sizin adınız sabır, sizin adınız hayattır.'' Muammer Yıldız, gençlerden çok şey beklediklerini ifade ederek, ''İçimizde bir yerlerde kaybolan duyguları çekip çıkarmanızı bekliyoruz'' dedi. Konuşmanın ardından, öğrenciler, Türk ulusu ve Cumhurbaşkanı adına 3 defa ''Sağ ol'' şeref çağrısında bulunduktan sonra bando eşliğinde Gençlik Marşı'nı seslendirdi. Gençler adına Üsküdar Kuleli Askeri Lisesi Komutanlığı öğrencisi Özer Gümüşay, ''Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi''ni okudu. Hitabeyi, stadyumdaki vatandaşlar ve askerler uzun süre alkışladı. Üsküdar Türkan Sabancı Görme Engelliler İş Okulu öğrencisi Ebru Canlı şiir okudu. Haydarpaşa Anadolu Lisesi öğrencisi Fatma Selcen Palut da gençlik adına konuşma yaptı. Daha sonra, askeri ve sivil okullara mensup öğrenciler, askeri bando eşliğinde geçit töreni yaptı. Tribünlerdeki öğrenciler de ellerindeki renkli kartonlarla, ''Yurtta Barış Dünyada Barış'', ''Türk Övün Çalış Güven'', ''92. Yıl Kutlu Olsun'', ''İstanbul 2011'', ''19 Mayıs 1919'', ''Cumhuriyet Erdemdir'', ''Güçlü Ordu, Güçlü Türkiye'', ''Her Türk Asker Doğdu'' yazılarını oluşturdu. Öğrenci grupları, daha sonra da müzik eşliğinde gösteri yaptı. Öğrenciler gösterilerinde, ''işgal yıllarının karanlık günlerinden bağımsızlık yolunda ilk tohumların atıldığı başkaldırı günleri'', ''ülkenin karanlık işgal yıllarından bağımsızlık güneşine doğru önlenemez yükselişi'', ''modern ve çağdaş Türkiye'nin genç ve güçlü Cumhuriyeti'ni ve bağımsızlık ateşinin tüm Anadolu'ya dalga dalga yayılmasını'' anlattı. Ayrıca, sivil okullardan 1728 öğrenci ve Üsküdar Kuleli Askeri Lisesinden 640 öğrenci olmak üzere 2 bin 368 öğrencinin ortak hazırladığı ''özgürlük ve bağımsızlığın sembolü, bayrağımız teması'' gösteri gruplarının çeşitli dans ve koreografileriyle işlendi. Gösteriler sırasında, Üsküdar Kuleli Askeri Lisesi öğrencileri, ''Vatan Sana Canım Feda'', ''Tek Dil, Tek Bayrak, Tek Vatan'' ile Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını oluşturdu. Tribündeki öğrenciler de ellerindeki fonlarla ''kalbimizdesin'' yazısı yazdı. Kutlama töreninde saha içi gösteri gruplarından sorumlu, İstanbul'un farklı ilçe ve okullarından 73 öğretmen görev yaptı. Kutlama törenine, saha içi gösteri grupları için 36 sivil okuldan bin 728 öğrencinin yanı sıra, Üsküdar Kuleli Askeri Lisesinden 640 öğrenci olmak üzere 2 bin 368 öğrenci görev yaptı. Ayrıca, tribün fon gösteri grubu için de 40 sivil okuldan 3 bin 40 öğrenci görev aldı.