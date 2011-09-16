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Spor

Türk Telekom: 74

16 Eylül 2011 23:12

-Türk Telekom: 74 - Paok: 69 ANTALYA (A.A) - 16.09.2011 - 4. Uluslararası Rixos Basketbol Turnuvası'nda Türk Telekom, Paok'u 74-69 yendi. Türk Telekom, turnuvanın açılış maçında, Atatürk Spor Salonu'nda Paok ile karşılaştı. Mücadelenin ilk periyotu, her iki takımın karşılıklı basketleriyle 17-17 berabere tamamlandı. İkinci periyotta Türk Telekom, savunmada iyi oynayarak rakibine üstünlük sağlamayı başardı ve ilk yarıyı 37-32 önde kapattı. Üçüncü periyotta Paok, özellikle Rasad'ın etkili oyunuyla aradaki farkın açılmasına izin vermezken, son periyota Türk Telekom iki sayı farkla 54-52 önde girdi. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Ankara ekibi, rakibini 74-69 yenmeyi başardı. -Mehmet Okur forma giydi- Öte yandan, Türk Telekom'a transferi gündemde olan, ancak henüz resmi sözleşme imzalamayan Mehmet Okur, Ankara ekibinin formasıyla Paok karşısında mücadele etti. Okur, karşılaşmada 15 sayı ve 1 asist yaparken, 9 da ribaunt aldı. Salon: Atatürk Hakemler: Erşan Kartal xxx, Serdar Ünal xxx, Fazilet Gülter xxx Türk Telekom: Muratcan xx 1, Ali Karadeniz xx 8, Washington xxx 19, Bekir xx 7, Kambala xxx 12, Nedim xx 7, Mehmet xxx 15, Uğur xx 1, Ceyhun xx 4, Barış x, Gökhan x Paok: Mixalis xx 7, Giannis xxx 11, Dimos xx 11, Rasad xxx 21, Martinas x 3, Dante xx 7, Dimitris x 3, Efthimis xx 4, Nikos x 2 1. periyot: 17-17 Devre: 37-32  3. periyot: 54-52 

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