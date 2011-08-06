-TÜRK TELEKOM 16 ÖDÜL ALDI İSTANBUL (A.A) - 06.08.2011 - Türk Telekom, Uluslararası İş Ödülleri (International Business Awards) kapsamında 16 ödül aldı. Türk Telekom'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl sekizinci kez düzenlenen ve ''Stevie Ödülleri'' olarak bilinen organizasyona 50 ülkeden yaklaşık 3 bin başvuru yapıldı. Küresel iş dünyasının prestijli ödülleri arasında yer alan organizasyonda beş büyük ödül alan Türk Telekom, 11 farklı dalda da onur ödülü kazandı. Şirket ''Yılın Müşteri Hizmetleri Yöneticisi'', ''Yılın İç İletişim Departmanı'', ''Yılın Kurumsal İletişim Departmanı'', ''En İyi Şirket İçi Farkındalık/Motivasyon Etkinliği'' ve ''Yaratıcı Video-Film'' kategorilerinde büyük ödül, ''Yılın Şirketi'', ''Yılın Yöneticisi'', ''Yılın İletişim Departmanı'', ''Yaratıcı Oryantasyon Videosu'', ''Ortadoğu ve Afrika'da Yılın En İnovatif Şirketi'', ''Ortadoğu ve Afrika'da Yılın Çevresel Sorumluluk Programı'', ''Ortadoğu ve Afrika'da Yılın Sosyal Sorumluluk Programı'', ''Yılın Kurumsal İletişim Yöneticisi'', ''Yılın Kampanyası'', ''Yılın Müşteri İlişkileri Departmanı'', ''En İyi Şirket İçi Farkındalık/Motivasyon Etkinliği'' dallarında ise onur ödülü aldı. Ödüller 11 Ekimde Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'de düzenlenecek törenle sahiplerine verilecek.