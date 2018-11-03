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Spor

Türk Telekom - Gaziantep Basketbol: 83-67

ANKARA (DHA) SALON: Ankara HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Serhat Büker TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 5, Campell 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Serhat Çetin 6, Kaya Peker 11, Redding 3, Polat Kaya, Nusret Yıldırım

03 Kasım 2018 21:49

ANKARA (DHA)

SALON: Ankara
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Serhat Büker
TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 5, Campell 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Serhat Çetin 6, Kaya Peker 11, Redding 3, Polat Kaya, Nusret Yıldırım
GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Hacıyeva 9, Vasiliauskas 11, Jekiri 7, Tomas 3, McKissic 19, Murat Göktaş 4, Kadir Bayram, James 12, Doğan Şenli, Yunus Çankaya 2
1\'İNCİ PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 38-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-54

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında Türk Telekom, sahasında Gaziantep Basketbol\'u 83-67 yendi.

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