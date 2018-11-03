Türk Telekom - Gaziantep Basketbol: 83-67

ANKARA (DHA)
SALON: Ankara
HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Halil Baldemir, Serhat Büker
TÜRK TELEKOM: Landesberg 18, Yunus Emre Sonsırma 5, Gabriel 5, Campell 12, Stimac 14, Metin Türen 9, Serhat Çetin 6, Kaya Peker 11, Redding 3, Polat Kaya, Nusret Yıldırım
GAZİANTEP BASKETBOL: Orhan Hacıyeva 9, Vasiliauskas 11, Jekiri 7, Tomas 3, McKissic 19, Murat Göktaş 4, Kadir Bayram, James 12, Doğan Şenli, Yunus Çankaya 2
1\'İNCİ PERİYOT: 17-22
İLK YARI: 38-37
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 64-54
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi\'nin 5\'inci haftasında Türk Telekom, sahasında Gaziantep Basketbol\'u 83-67 yendi.