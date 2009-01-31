Türk tasarımcı 'Berlin Moda Haftası'nda

Koca, defilenin çok başarılı geçtiğini, yaptığı tasarımların bu önemli moda haftasında sergilenmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.Almanya'da 1978 yılında doğan ve moda tasarımcılığı eğitimini Belçika'da yapan Koca, "h.xan koca" markası ile dünyanın değişik yerlerinde büyük moda defilelerinde yer almak istediğini belirtti.Kendisini, tarihin en güzel parçalarını arayan arkeolog gibi hissettiğini ifade eden genç tasarımcı, değişik modacıların yanında staj yaptığını kaydetti.Koca, Berlin Moda Haftası'nda kendi tasarımlarından 35 parçayı sergilediğini söyledi.(AA)