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Yaşam

Türk tasarımcı 'Berlin Moda Haftası'nda

Berlin'de düzenlenen "Berlin Moda Haftası"nda Türk moda tasarımcısı Hakan Koca ilk defilesini yaptı.

31 Ocak 2009 02:00

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "Berlin Moda Haftası"nda Türk moda tasarımcısı Hakan Koca, kendi markası "h.xan koca" ile ilk defilesini yaptı.

Koca, defilenin çok başarılı geçtiğini, yaptığı tasarımların bu önemli moda haftasında sergilenmesinden çok mutlu olduğunu söyledi.

Almanya'da 1978 yılında doğan ve moda tasarımcılığı eğitimini Belçika'da yapan Koca, "h.xan koca" markası ile dünyanın değişik yerlerinde büyük moda defilelerinde yer almak istediğini belirtti.

Kendisini, tarihin en güzel parçalarını arayan arkeolog gibi hissettiğini ifade eden genç tasarımcı, değişik modacıların yanında staj yaptığını kaydetti.

Koca, Berlin Moda Haftası'nda kendi tasarımlarından 35 parçayı sergilediğini söyledi.

(AA)

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