Türk tasarım ekibine üç 'Çevre Oscarı'

Türk tasarım ekibi 'Dünya Çevre Oscarları' diye anılan İDA 2008'de 3 dalda birden ödül kazandı. Ekip, 2040'ın teknesi olarak kabul edilen Volitan ile birincilik, su kapanı ile ikincilik, Fire-Knight projesi ile de mansiyon kazandı.



Volitan adını verdikleri tekne tasarımıyla tüm dünyada saygınlık ve hayranlık kazanan, dünyanın en prestijli ödüllerini alan ODTÜ ekibi, yeni harikalar yaratmaya devam ediyor ve ödüle doymuyor.



Türk tasarım ekibi, "Dünya Çevre Oscarları" diye anılan Uluslararası Çevreci Tasarım Ödülleri İDA 2008'de 3 dalda birden ödül kazandı. Ekip, sonuçları yeni yılın ilk günleri açıklanan bu yarışmada "ulaşım" başlığı altında Volitan ile birincilik kazanırken "ürün" grubunda yeni tasarladıkları ve Aqua-Trap (su kapanı) projesi ile ikincilik ödülünü aldı. Ekip, "kavramsal" dalda Fire-Knight (susuz orman yangını söndürme aracı) projesi ile de mansiyon aldı.



1000'in üzerinde proje yarıştı



Amerika Birleşik Devletleri'nde 2006 yılından itibaren verilmeye başlanan ve çevre duyarlılığı ile dünyanın en prestijli yarışmalarından birisi olarak kabul gören ve Dünya Çevre Oscarları diye anılan Green Dot Ödülleri'ne (IDA) Türk tasarımcılar damgasını vurdu. Bu sene Green Dot'a 52 ülkeden binin üzerinde proje katılırken, eserler dünyanın önde gelen çevreci otoriteleri ve tasarımcılarından oluşan büyük jüri tarafından değerlendirildi.



Volitan; "Tasarım Oscarları" olarak kabul edilen IDA 2007'de de büyük ödülü iki dalda Türkiye'ye getirmeyi başaran Dr. Hakan Gürsu başkanlığındaki Designnobis ekibinin dünyada saygı uyandıran ürünü olarak gösteriliyor.



İnsanlık için hayati derece önemli orman yangınlarını susuz söndürmeyi hedefleyen "fire knight projesi" de eylül ayında Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e özel bir sunumla tanıtılmış ve büyük beğeni toplamıştı. Yeni dikilen ağaçların sulama problemine çözüm üreten aqua-trap (su kapanı) projesinin aldığı ikincilik ödülünün de susuzlukla yüzleşen Türkiye ve dünya için alternatif bir çözüm imkânı sunacağı belirtiliyor.



Ödüller Miami'de dağıtılacak



Dünyanın önde gelen tasarımcılarının ve sponsorların yoğun katılımı ile gerçekleştirilen yarışmada Türkiye, ülke bazında da en çok ödül alarak birinci oldu. Jüri tarafından gruplarında en çevreci ve yaratıcı bulunan eserler, basın ve yayın organlarınca sergilenerek, toplumda giderek yükselen çevre bilincinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bu yılın ödülleri 2009 Ağustos ayında Miami kentinde büyük bir tören ile proje sahiplerine verilecek.



2040 yılının teknesi Volitan



Volitan, ODTÜ öğretim üyesi ve Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Dr. Hakan Gürsu ve Tasarımcı Sözüm Doğan tarafından tasarlandı. Güneş ve rüzgâr enerjisi kullanarak hareket eden, deniz suyundan tatlı su çevrimini gerçekleştiren Volitan, karbondioksit atık üretmiyor. 2040 yılının teknesi olarak kabul edilen Volitan nokta dönüşü yapabilen ilk deniz aracı unvanını da kazanırken yakıt bağımlılığını tamamen ortadan kaldırarak, 18-20 deniz mili hız ile gece ve gündüz sürekli yolculuk yapabiliyor.



Fire Knight susuz yangın söndürüyor



Fire Knight, geleceğin susuz orman yangını söndürme aracı olarak tasarlandı. Elektrikle desteklenen araç, yangın öncesi ve sonrası hizmet edebilen ve doğal malzeme kullanarak etkili bir söndürme gücüne sahip geleceğin çözümü olarak değerlendiriliyor. Üzerinde patent değerine sahip pek çok buluşu barındıran Fire Knight, tamamen yerli teknoloji kullanılarak üretilecek. Fire Knight, Dr. Hakan Gürsu ve tasarım ekibi Sözüm Doğan, Muzaffer Koçer, Alper Karadoğaner ve Tolga Çağlar tarafından tasarlandı.



Aqua-Trap ağaçları susuzluktan kurtaracak



Aqua-Trap (Su Kapanı) Tasarımcı Dr. Hakan Gürsu ve ekibi Sözüm Doğan, Muzaffer Koçer, Alper Karadoğaner, Tolga Çağlar ve Gülsüm Baran tarafından tasarlandı. İkincilik ödülü alan Su Kapanı, giderek sulama problemi ile karşı karşıya kalan yeni dikilmiş ağaçların ekonomik ve pratik destekleme sistemi olarak tasarlandı. Doğal ortamda kayıp olan ve buharlaşan su zerreciklerini toplamayı ve ağaç köklerine yönlendirmeyi amaçlayan ürünün ağaçlandırmayı ciddi şekilde destekleyeceği düşünülüyor

