Türk Tarih Kurumu Başkanı Yaramış: Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yaramış , "Gayrimeşru her oluşum gibi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim" değerlendirmesini yaptı.

Yaramış, yaptığı yazılı açıklamada, 14 Temmuz'da Afyon Kocatepe Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi'nde "15 Temmuz'u Anlamak" konulu toplantıdaki konuşmasıyla ilgili yorumlar üzerine açıklama yapmayı gerekli gördüğünü bildirdi.

"Konuşmasında da ifade ettiği gibi tüm darbeler ve darbecilere karşı özellikle de FETÖ ihanetine karşı duruşunun açık ve net olduğunu" ifade eden Yaramış, açıklamasında şunları kaydetti:

"Darbecilerle uzlaşılmaz, onlarla sadece her şartta ve her zeminde mücadele edilir. Darbeye karışmış, vatanımıza ve şehitlerimize ihanet etmiş darbecilerin affı söz konusu dahi olamaz. Aksinin düşünülmesi bile muhaldir. Her ne kadar bağlamından koparılmış olsa da basına yansıyan ve kastımı aşan ifadeler kurumumu değil bir akademisyen olarak şahsımı bağlamaktadır. Bu itibarla gayrimeşru her oluşum gibi FETÖ ile de hayatımın her aşamasında mücadele ettiğimin, bundan sonra da edeceğimin bilinmesini isterim. Yanlış anlaşılmaya sebep olan ifadelerim için derin üzüntümü beyan ederim."

Yaramış ne demişti?

Yaramış, '15 Temmuz'u anlamak' konulu toplantıdaki konuşmasında, "Darbe teşebbüsüne karışmış pişman olmuş kişilere de sahip çıkmamız, onları bu toplumun içine dahil etmemiz, kazanmamız gerekiyor. Tarihte bir çok darbe girişimleri ve darbeler oldu. Bu darbelerin topluma verdiği zararı azaltmak için zama içinde pişmanlık duyan insanları da bizim kazanmamız gerekiyor, neticede bu bir sosyal yaradır" ifadelerini kullanmıştı.