Türk tarafından ‘toprak’ sürprizi

T24 - Bugün başlayan Kıbrıs görüşmelerinde Türk tarafından sürpriz bir öneri geldi: harita müzakeresine girmeden ‘toprak’ konusunu müzakere etmeye hazırız.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın katıldığı Kıbrıs görüşmeleri bugün İsviçre’nin Cenevre kentinde başladı.



Görüşmelerde Kıbrıs Türk tarafından sürpriz bir öneri geldiği öğrenildi. BM’nin son raporunda sürecin son aşamasında yapılacağının garanti altına alınması nedeniyle ‘toprak’ başlığı, bugüne kadar görüşülmemişti. Edinilen bilgiye göre, Türk tarafı görüşme sırasında harita konusu haricinde toprak konusunu da müzakere etmeye hazır olduğunu ortaya koydu.



Rum tarafını şaşırtan bu öneri, toprak konusunda al-ver yapılmadan başlığın kriterlerinin görüşülmesini öngörüyor.





RUM TARAFINA YANIT



Üçlü görüşme için Cenevre’de bulunan diplomatik kaynaklar, Kıbrıs Türk tarafının bu hamlesinin, Rum tarafının “toprak başlığı görüşülmediği için ilerleme olmuyor” şeklindeki bahanesini ortadan kaldırmaya yönelik olduğunu ve Rum tarafını sıkıştırarak sürecin önünü açacağı değerlendirmesini yapıyor.





