Türk tankları için hazırlanan hendek bitmek üzere

T24

120 kilometrelik hendek



Yunan medyasına göre, Vatandaşı Koruma Bakanlığı ile duvarın yapımını üstlenen "DAGRES-ATE" şirketi arasında düzenlenen imza törenine katılan Papuçis, tören sonunda yaptığı açıklamada, "Bu konuda atılan imzaların, bunun (tel örgüden duvar) asla başlamayacağını iddia edenlere verilen en güzel cevap olduğunu" söyledi.Yunan basınında daha önce çıkan haberlerde, "Yunan gizli servisinde (EYP) yapılan bir toplantıda, Vatandaşı Koruma Bakanı Papuçis'in önerisi üzerine, Meriç'te Kumçiftliği (Orestiyada) yakınlarındaki Yeni Bosna (Nea Vissa) bölgesine 12,5 km uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde tel örgüden bir duvar inşa edilerek, termik kameralarla kontrol altına alınmasının kararlaştırıldığı" bildirilmişti.Yunanistan, geçen yılın Mayıs ayında da Türk-Yunan sınırında 120 kilometre uzunluğunda, 30 metre genişliğinde ve 7 metre derinliğinde bir hendek kazımına başlamıştı."Hendek projesi"nin haritasını yayımlayan Yunan medyası, Meriç'te, Türk-Yunan sınırının hemen hemen tümünü kapsaması planlanan hendeğin, hem tankların geçişini imkansız kılacağını hem kaçak göçmenlerin Yunanistan'a gelişini önleyeceğini belirterek, projenin tamamlanmasından sonra bu bölgedeki askeri güçlerin büyük bir bölümünün personel ihtiyacının bulunduğu adalara nakledilebileceğini bildirmişti.