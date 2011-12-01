Türk Talibanları Predator vurdu

T24- ABD ordusuna ait 5 Predator insansız uçağın Afganistan-Pakistan sınırında düzenlediği son ayların en büyük saldırısında ölen 18 Taliban militanı Türk çıktı. ABD’nin bu saldırıyla Pakistan Talibanı’nın ‘Türk timini’ tamamen yok ettiği belirtildi.







Vatan'ın haberine göre, Tarih 16 Kasım 2011... ABD’nin Afganistan ve Pakistan’da Taliban ve El Kaide üyelerine karşı kullandığı insansız Predator uçaklarına, CIA’dan gelen istihbarat doğrultusunda binlerce kilometre ötede yer alan ABD’nin Nevada eyaletindeki üsten Güney Veziristan’a doğru uçma talimatı verildi. Gece 02:30 sıralarında Talimatı alan Predator sayısı 5’ti. Hepsinin üzerinde gece görüş sistemleri ve 2’şer adet 50 kiloluk Hellfire (cehennem ateşi) füzesi bulunuyordu.





5 Predator’dan fırlatılan 10 adet füze, Nevada’da ellerinde Joystick tutan Amerikalı subaylar tarafından ateşlendiğinde, Afganistan sınırına 3 kilometre mesafedeki Pakistan’ın Baber Ghar bölgesindeki Taliban üssü yerle bir edildi.





O gün Amerikan ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Pakistan topraklarına insansız hava uçaklarıyla düzenlenen saldırıda 18 Taliban militanının öldürüldüğü” belirtiliyordu. Pakistan hükümetinin defalarca ABD’ye kendi topraklarında operasyon düzenlememesi yönünde telkinde bulunmasına rağmen bu, son aylarda Predator’larla düzenlenen en büyük ve en kanlı saldırıydı.



Vasiyeti de yayımlandı





O gün AFP ajansına isim vermeden konuşan bir Amerikalı askeri yetkili de, “Burası Taliban’ın önemli askeri üslerinden biriydi” ifadesini kullandı. Bir başka yetkili ise bu üste bulunan kişilerin Taliban’a bağlı Tahrik-i Taliban adlı kolu olduğunu ve yabancı militanların saldırıda öldürüldüğünü belirtiyordu. Üssün hem eğitim kampı, hem silah deposu hem de barınak olarak kullanıldığını anlattı. İnsansız uçakların aynı anda geldiğini ve füzeleri arka arkaya fırlattığını açıkladı.





İşte bu saldırıyla ilgili dün şok bir gerçek ortaya çıktı. Vurulan Taliban üssünün, Pakistan Talibanı’na bağlı “Türk birliği”nin merkezi ve ölen tüm militanların Türk olduğu anlaşıldı. Taliban’a yakın internet sitelerinde yayınlanan bildiride saldırıda hayatını kaybeden Türklerin isimleri ve memleketleri de yer aldı. Aynı zamanda Taliban’a Adana’dan katıldığı belirtilen Serdar Özerk Zübeyr’in vasiyetnamesi ve Taliban kamplarında çekilmiş fotoğrafları da yayınlandı.





Saldırıda 21 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak 18’inin kimliğinin tespit edilebildiğini belirten açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





İnternette duyurdular





İslam Hilafetinin dağılmasından sonra bir tespihin taneleri gibi paramparca olup coğrafi ve ulusal sınırlara bölünen İslam ümmeti tarihi olaylara tanıklık etmektedir. Bir yandan işgal edilen topraklar her türlü fedakarlık gösterip milliyetçilik kirlerinden temizlenen değerli bir cihad nesli tarafından savunulurken, diğer yandan zalim diktatörlerin bir bir devrildiğine şahid oluyoruz. Afganistan-Pakistan sınırında geçtiğimiz aylarda düzenledikleri büyük operasyonlarda yüzlerce işgal askerini öldüren mücahid birliklerinden biri geçtiğimiz hafta ABD insansız uçaklarının saldırısına hedef oldu.





Türü belirlenemeyen kimyevi bir silahla gerçekleştirilen saldırıda aralarında bir çok Türkiyeli kardeşimizin de bulunduğu 21 mücahid şehid oldu. Kurtuluş savaşında ülkemizdeki Fatih`in ve Selahaddin Eyyübi’nin torunları olan dedelerimize büyük fedakarlıklarda bulunarak yardım eden Afgan halkına vefa borçlarını ödemek için 21’inci yüzyıl cihad karargahı Afganistan’a gelen bu değerli kardeşlerimizin şehadeti mübarek olsun.





Türkiyeli Müslümanlara zaferin ufukta apaçık görüldüğünü, düşmanın mücahid birlikleri karşısında aldığı büyük hezimetlere ekonomik, askeri ve siyasal açıdan daha fazla dayanamayacağı müjdesini vermek istiyoruz. Yarın bekleyenler için pek yakındır ve zafer mutlaka inananların olacaktır. Küresel Haçlılar’ın Afganistan`daki hezimeti aynı zamanda Kudüs’ün de kurtuluşu olacaktır. Bizler Afganistan’da savaşıyoruz fakat gözlerimiz Mescid-i Aksa’ya bakıyor.





İşte ölen Türkler



- Ramazan Çırak (İstanbul)

- Mücahid Eylem (İstanbul)

- Yavuz Acar (Van)

- Orhan Kılıç (Tokat)

- Muharrem Uçar (Van)

- Murat Kurt (Adana)

- Tarkan Alman (Adana)

- Erkan Özerk Zübeyr (Adana)

- Serdar Özerk Zübeyr (Adana)

- Mehmet Yılmaz (İstanbu)

- Muammer (İstanbul)

- Fatih (Diyarbakır)

- Nazım (Bursa)

- Yakup Tamer

- Muheddin Ekşi

- E. Mutakil

- Kenan Gökçe

- Ali Kemal (Adana)



