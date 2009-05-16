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Türk taksiyiciye Adriana Lima jesti

Adriana Lima, New York’ta tanıştığı Türk taksici Bahadır Karakaş’a hayatının jestini yaptı.

16 Mayıs 2009 03:00

Adriana Lima, New York’ta tanıştığı Türk taksici Bahadır Karakaş’a hayatının jestini yaptı.

Adriana Lima fotoğrafları - FOTOGALERİ
Var mısın Yok musun'da Adriana Lima şov - FOTOGALERİ

Top model, kendisinden para almayan taksicinin “Var mısın Yok musun’ a katılmak istediğini öğrenince Acun Ilıcalı’ yı aradı.

Jesti karşılıksız kalmadı

“Var mısın Yok musun’ un yabancı yarışmacılarından Adriana Lima, bu ziyaret sonrası Türkiye ile bağını koparmadı. Ve bu bağı sonunda New York’ta taksicilik yapan Bahadır Karakaş’a yaradı. Karakaş’ın kullandığı taksiye binen ve sohbet sırasında onun da “Var mısın Yok musun’ a başvurduğunu öğrenen manken, yolculuk sonunda kendisinden para almayan şoförün jestini karşılıksız bırakmadı.

Türk taksici çok şekerdi

Karakaş’ın kartını alan Adriana Lima, araçtan iner inmez Acun Ilıcalı’yı aradı ve “New York’ta bir Türk taksiciyle tanıştım, çok şekerdi. Hayatımda ilk kez biri benden para almadı, inanılmazdı. Senin programı da çok seviyor. Hatta yarışmak için başvurmuş” dedi. Ilıcalı şoförün adını sorunca da kartta yazan adı okudu.

Adriana Lima’nın anlattıklarından etkilenen Acun Ilıcalı, “Türkler’i Amerika’da bu kadar iyi temsil eden birini görmezden gelemeyiz” diyerek Bahadır Karakaş’a yarışma için yeşil ışık yaktı

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