Türk takipçiden Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova'ya: Dağ lalesi gibi güzelsin

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın paylaşımının altına bir Türk takipçisi "Sen dağ lalesi gibi güzelsin" yorumu yaptı. Zaharova, "Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor?" diye sordu.

Zaharova kişisel sosyal medya hesabından bir gül fotoğrafı paylaşarak, “Ortancalar arasında bir gül. Ne güzel bir arkadaşlık. Peki sizde ne var ne yok?” mesajını paylaştı. Bu mesajın altına bir Türk takipçisi yorum yazarak, “Sen dağ lalesi gibi güzelsin” mesajını bıraktı. Zaharova ise önce İngilizce, “Nasıl bir şey” diye sordu ardından sorusuna Rusça devam ederek, “Nasıl bir şey dağ lalesi, neye benziyor?” diye sorusunu tamamladı.

Zaharova’nın bu sorusuna cevap veren Fatih Uçar isimli Türk takipçisi dağ lalesi fotoğrafı paylaşarak Zaharova’nın sorusunu cevapladı.