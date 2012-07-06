Türk takımlarına Avusturya'dan yasak

Almanya Futbol Federasyonu'nun Türk takımlarına ülke sınırları içinde hazırlık maçı yasağı koymasının ardından Avusturya Futbol Federasyonu'nu da Türk takımlarına hazırlık maçı yasağı getirdi.

Karar en çok Galatasaray ’ı etkileyecek. Yeni sezon için 1. etap hazırlık kampını Avusturya 'da start verecek olan sarı kırmızılılar 10 gün sürecek bu kamp döneminde iki hazırlık maçı yapmayı planlamıştı.

Ancak Avusturya Futbol Federasyonu'ndan çıkan bu karar sonrasında teknik direktör Fatih Terim iki hazırlık maçının İsviçre 'de oynanabileceğini işaret etti. Bunun üzerine Futbol A.Ş direktörleri iki hazırlık maçının organizasyonu için İsviçreli yetkililerle yoğun temaslara başladı.