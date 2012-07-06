Futbolda kale çizgisi teknolojisi onaylandı

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, kale çizgisi teknolojisine onay verdi. Bundan böyle müsabakalarda 'şahin gözü' ve 'çipli top' teknolojilerinden yararlanılacak.

Zürih'te toplanan Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (IFAB) uzun süredir futbol dünyasının gündeminde olan kale çizgisi teknolojisine onay verdi.

Futbol müsabakalarında bundan sonra hakemler gol kararını alırken 'şahin gözü' adlı kamera sisteminden ve 'çipli top' teknolojisinden yardım alacak. Sahadaki görevli sayısı da bundan böyle 5 olacak.