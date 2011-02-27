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Politika

TÜRK, TABURCU EDİLDİ DİYARBAKIR (A.A) 

27 Şubat 2011 12:56

-TÜRK, TABURCU EDİLDİ DİYARBAKIR (A.A) - 27.02.2011 - Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Demokratik Toplum Kongresi'nce dün BDP Diyarbakır İl Başkanlığında düzenlenen toplantıda rahatsızlanarak Diyarbakır Alman Hastanesine kaldırılan Türk, tedavisinin ardından taburcu edildi.  Alman Hastanesi Başhekimi Dr. Mahmut Çiftçi, yaptığı açıklamada, Ahmet Türk'ün dün karın ağrısı şikayetiyle hastaneye getirildiğini, kalbinde pil olması nedeniyle öncelikle kardiyoloji tetkikleri ve kalp pilinin kontrolünün yapıldığını anımsattı. Tetkiklerin ardından kardiyolojik bir bulguya rastlanmadığını ifade eden Çiftçi, ''Hastamız, diğer branştaki hekimler tarafından muayene edildi. Tetkiklerin ardından bağırsaklarından kaynaklı bir rahatsızlık olduğu belirlendi. Türk, hastanemizde yapılan tedavinin ardından taburcu edildi'' dedi.

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