Türk Tabipleri Birliği'nde 'Afrin' çatlağı

Kayseri Tabip Odası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Per, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nin (TTB) Suriye'nin Afrin bölgesindeki operasyon ile ilgili yaptığı 'Savaşa hayır, barış hemen şimdi!' açıklamasını eleştirdi.

Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Hüseyin Per, TTB’nin her zamanki gibi kendilerini şaşırtmadığını söyledi. Per, " Diyarbakır'da PKK tarafından şehit edilen Doktor Abdullah Biroğlu'nun ölümü ile ilgili PKK'yı kınayamayan TTB, devletimizin ve milletimizin milli çıkarları için Afrin'e yapılan Zeytin Dalı Harekatına karşı bildiri yayınlıyor" ifadesini kullandı. Per'in açıklaması şöyle:

"PKK’nın hiçbir eylemini terör olarak nitelendirmeyen, sürekli çatışma gibi yuvarlak cümleler kuran TTB Merkez Konseyi gerçek yüzünü bu açıklamayla bir kez daha gösterdi. TTB Merkez Konseyi bizi temsil etmemektedir. Ülkemizin birlik ve baraberlik içinde olması gereken şu günlerde, bir çok ülkeden de destek açıklamaları gelirken Türkiye’de doktorların çatı örgütü olarak kabul edilen TTB’nin açıklamasını kabul etmemiz mümkün değildir. Bu bildiriyi asla kabul etmiyor ve yayınlayanları kınıyoruz. Zira, bu operasyon milletimizin bekası için son derece önemlidir."

Türkiye’nin yanı başında kurulmak istenen terör ordusuna ve terör devletine gereken yanıtın Afrin harekatı ile verildiğinini belirten Per, şöyle dedi:

"Kayseri Tabip Odası olarak, Türk Milleti'nin menfaatine olan her olayın en büyük destekçisi olduk ve olmaya devam edeceğiz. Zeytin Dalı Harekatı da devlet ve milletimizin bekası için son derece önemlidir. İnşallah ordumuz muzaffer olacak ve teröristleri yok edecektir. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

TTB "Savaşa hayır, barış hemen şimdi" dedi

TTB'nin açıklaması şöyle:

"Biz hekimler uyarıyoruz:

Savaş, doğada ve insanda tahribat yapan, toplumsal yaşamı tehdit eden, insan eliyle yaratılan bir halk sağlığı sorunudur.

Her çatışma, her savaş; fiziksel, ruhsal, sosyal ve çevresel sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açarak büyük bir insani dramı da beraberinde getirir.

Yaşatmaya ant içmiş bir mesleğin mensupları olarak, yaşamı savunmanın, barış iklimine sahip çıkmanın birincil görevimiz olduğunu aklımızdan çıkarmıyoruz.

Savaşla baş etmenin yolu, adil, demokratik, eşitlikçi, özgür ve barışçıl bir yaşam kurmak ve bunu sürekli kılmaktır.

Savaşa hayır, barış hemen şimdi!"