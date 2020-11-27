Türk Tabipleri Birliği ve tabip odalarından Sağlık Bakanlığı'na: Vaka sayılarını il il açıklayın

Sağlık Bakanı, vaka verilerinin paylaşılacağını açıkladı. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları, “İl bazında da vakalar ve ölüm sayıları açıklanmalı. Hıfzıssıhha kurulları daha iyi çalışır ve önlem almak daha kolaylaşır” dedi.

- Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Vedat bulut:

İl bazında da vakaları açıklarlarsa daha iyi olur. Hıfzıssıhha kurulları böylece daha iyi çalışır ve tedbirleri almak daha kolay olur. Biz hasta sayılarını öğrenmek için hastanelere telefon ediyoruz. Eğer il il açıklanırsa ne olduğunu görürüz.

- İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Küçükosmanoğlu:

“İBB’nin ortaya koyduğu rakamların tüm Türkiye için de ortaya konması gerekiyor. Türkiye’de gerçek sayıları görmek istiyoruz” dedi. Küçükosmanoğlu, ancak gerçek sayılar açıklanırsa salgının kontrol altına alınabileceğini belirtti.

- İzmir Tabip Odası Başkanı Lütfi Çamlı:

Biz gerçekleri açıklarken ‘halkı paniğe sürükleyen kişiler’ olduk. Türkiye dünyada günlük vaka sayılarında ilk beşe girdi. Türkiye dünya üzerindeki itibarını, halkımız da güvenini kaybetti. Umarım bu giderilir.”