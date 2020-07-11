Türk Tabipleri Birliği: SGK, özel hastanelere 'yoğun bakım pandemi bakım ücreti' ödemeyecek

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bundan sonra SGK'nın Koronavirüs hastaları için özel hastanelere “yoğun bakım pandemi bakım ücreti” ödemesi yapmayacağını açıkladı. TTB'den yapılan açıklamada "Bu olağan dışı dönemde hastaları mağdur edecek uygulamalardan vazgeçilmelidir" denilerek karara tepki gösterildi

BirGün'ün aktardığına göre Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 29 Haziran’dan itibaren özel hastanelere COVID-19 tedavisi gören hastalar için yoğun bakım pandemi bakım ücreti ödemesi yapmayacağına dair yazı gönderildiği bilgisi birliğimize ulaşmıştır" denildi.

Açıklamada karara itiraz edilerek, “Pandemi sürecinde sağlık hizmetlerinde kamusal kaynakların ne denli önemli olduğu, katkı-katılım paylarının ve cepten ödemelerin nasıl mağduriyetlere yol açtığı bir kez daha tüm açıklığı ile görülmüştür. Ancak salgın hala devam ederken ödemelere kısıtlamalar getirilmesi, salgını yönetmeye, önlemeye yönelik uygulamalardan IBAN verilerek ücret talep edilmesi pandemiden gereken dersin çıkarılmadığını göstermektedir” ifadelerine yer verildi.

"Mağdur edecek uygulamalardan vazgeçilmelidir"

“Nitelikli, kamusal kaynaklı sağlık hizmet sunumuna her zamankinden daha fazla gereksinim duyulan bu olağan dışı dönemde hastaları mağdur edecek uygulamalardan vazgeçilmelidir” denilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Özel Hastanelerin Medula sisteminde ‘SUT Eki EK-2/B listesinde yer alan 510021-Pandemi Bakım hizmeti işlem kodu ile SUT Eki EK-2/C listesinde yer alan P551990-Pandemi Bakım hizmeti (birinci basamak yoğun bakım), “P551991 Bakım hizmeti (ikinci basamak yoğun bakım), P551992-Pandemi Bakım Hizmeti (üçüncü basamak yoğun bakım) işlem kodları, Medula Hastane Sistemi işlem tarihi 29.06.2020 tarihi itibariyle pasiflenmiştir’ bilgisi yer almıştır.

Geçen hafta yurt dışına çıkacak vatandaşlardan gittikleri ülke tarafından talep edilen PCR testi için Sağlık Bakanlığı hesabına İBAN üzerinden ücret ödenmesinin istenmesini de hatırlayacak olursak, SUT değişikliği ile COVID-19’un tetkik, tanı ve tedavisinde kamu sağlık hizmet sunucularının katılım payı ve salgının ilk günlerinde olduğu gibi özel sağlık kuruluşlarınca vatandaşlardan ilave ücret alındığı döneme geçileceği sonucuna ulaşmak hiç de zor değildir.”