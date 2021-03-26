Türk Tabipleri Birliği: Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli ve tüm sorumlular istifa etmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, düzenlediği basın toplantısında Sağlık Bakanlığı’nın salgınla mücadelede başarısız olduğunu kabul etmesi gerektiğini belirterek tüm sorumluları istifaya davet etti.

Basın toplantısında, vaka sayılarının hızla arttığına dikkat çekilerek, “Emekçiler, işçiler, işsizler, dar gelirliler, esnaf, küçük zanaatkar ve çiftçiler hastalanmaya ve ölmeye devam ediyor. Sağlık emekçileri tükeniyor, hayatını kaybediyor” denildi.

Türkiye’de 391 sağlık emekçisinin Koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği de belirtilen basın toplatısında, “Dünyada toplam vaka sayısı 126 milyonu aşarken Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı da 2 milyon 800 bine dayandı. Bulaş tehdidi olan aktif hasta sayısında da yükseliş devam ediyor, 21 milyonu geçen aktif hasta sayısı pandeminin daha da büyüyeceğini gösteriyor” ifadeleri kullanıldı.

"İki doz aşı yapılmış insanlarımızın oranı yüde 7"

Yapılan açıklamada “Salgın kontrol altına alınamıyor. Yeni vaka, ağır hasta, aktif hasta ve can kaybı artıyor. Özellikle son günlerde; vaka artış oranı, test artış oranının iki katından fazla” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Kısa sürede bu kadar vaka artışı Avrupa’da olduğu gibi ülkemizin de bir tsunami ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Bu tırmanış eğilimi devam ederken daha ciddi önlemlere ihtiyacımız var. Ülkemizde İngiltere, Afrika, Brezilya mutantı gibi tanımlanmış mutantlar bildiriliyor ancak bölge ve şehirlere göre hangisinde sıklık ne kadar bilgi verilmiyor. Şu anki verilere göre toplumun yüzde kaçı endişe verici varyantlar ile enfekte bilgimiz yok.

Aşılanma oranı ve hızı çok düşük seyrediyor. Şimdiye kadar 14 milyon aşı yapıldı: Bunun 8 milyon dozu ilk aşı, ikinci aşı dozu ise 6 milyona ulaşmadı. Henüz iki doz aşı yapılmış insanlarımızın oranı yüde 7 düzeyindedir.”

"Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli"

Öte yandan basın toplantısında şu öneriler sıralandı:

-Ekonomik ve sosyal tedbir paketleri ile ekonomik sıkıntı içinde olan yurttaşlarımızın desteklenmesi sağlanmalıdır.

-Başta yoksul halk kesimleri olmak üzere halka parasız ve nitelikli maske dağıtılmalı, su ve hijyen ürünleri ücretsiz sağlanmalıdır.

-Gelinen aşamada Bilim Kurulu’nun aldığı kararlar açıklanmalı, alınan kararlar iktidar tarafından uygulanmıyorsa, Bilim Kurulu üyeleri yönetilemeyen pandemi mücadelesine ortak olmamalıdır. Sağlık Bakanlığı başarısız olduğunu kabul etmeli, tüm sorumlular istifa etmeli, antidemokratik salgın yönetimine son verilerek başta sağlık örgütleri olmak üzere toplum katılımı önemsenerek dayanışma içerisinde bir mücadele stratejisine geçilmelidir.

-Öğretmenlere, toplu yaşam alanlarında bulunan ve çalışma zorunluluğu olanlar için hızlı bir aşı programına geçilmelidir.

-İllerde çok yoğun olan caddelerde hareketlilik azaltılmalıdır.

-İnsanlar arasında kapalı ortamlarda toplu temaslar kısıtlanmalıdır.

-Son haritalamaya göre 100 bin kişide yeni vaka sayısının 100’ü aştığı bölgelerde, iller arası seyahat sınırlamalarına gidilmelidir.

-Covid-19 illiyet bağı aranmaksızın sağlık çalışanları için meslek hastalığı kabul edilmelidir.

-Sağlık çalışanların çalışma koşulları ile ilgili gerekli düzenlemeler yapılmalı, adaletli ve emekliliğe yansıyan ücret sağlanmalıdır. KHK’li başta olmak üzere yeterli sağlık çalışanı atanması yapılmalıdır.