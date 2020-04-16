Türk Tabipleri Birliği'nin Sağlık Bakanlığı'na yönelttiği 21 soru yanıt bekliyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıklamasının ardından basın toplantısı gerçekleştirdi. TTB Başkanı Adıyaman, salgın sürecinde yaşananları değerlendirdi ve Sağlık Bakanlığı'na 21 soru yöneltti.

Adıyaman, “Covid-19 gibi hızla yayılan bir hastalıkta, hem olguların en kısa sürede saptanıp tedavi edilmesi hem de salgının yayılmasının önlenmesi için çok sayıda merkezin ivedi olarak yetkilendirilmesinin önemini vurgulamıştık. Ne yazık ki Sağlık Bakanlığı bu önerimizi gecikerek yerine getirebildi, bu gecikme sırasında olguların saptanmasında ve temaslıların incelenmesinde geç kalındı” dedi.

23 gün geçti, yanıt alamadık

Sağlık Bakanlığı’nı TTB’nin sorularına yanıt vermeye çağıran Adıyaman, “Toplumun pandeminin ülkemizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevkeden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır, diye seslenmiş ve tekrarlayacağımız soruların yanıtlanmasını istemiştik. Aradan 23 gün geçmesine rağmen sorularımıza yanıt aldığımızı söyleyemeyiz" diye konuştu.

“Şubat ayının başında filyasyon ekiplerinin kurulması ve eğitilmesi gerekiyordu” diyen Adıyaman, şu 21 soruya yanıt aradı:

►Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıl?

►Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermekte?

►Bugün itibarıyla ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmakta? Tanı merkezlerine ulaşan örnek sayıları ile test sonuçları neden herbir merkez tarafından yapılmamakta?

►Bugüne kadar her bir tanı testinden toplam kaç adet yapıldı? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmakta?

►Günlere göre her bir tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaç? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı ne?

►Kaç tip tanı testi kullanılmakta? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri nasıl?

►Hastalardan örnek alınması ile test sonuçlarının sağlık kurumlarına, ilgili hekimlere ve hastalara bildirilmesi arasındaki süre kaç gün?

►Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların dağılımı nasıl?

►Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları neler?

►Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapıldı?

►Pozitif görüntüleme bulguları ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre var?

►Bugün itibarıyla illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu Covid-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaç?

►Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanıldı?

►Tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı ne?

►Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli mi?

►Yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı ne?

►Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmakta?

►Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapıldı?

►Kişisel koruyucu malzeme stogumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde mi?

►Ülkemizde mart ayının ilk haftalarından bu yana Temel Üreme Katsayısı olarak bilinen R0 değeri ve bu değerdeki değişim ne?