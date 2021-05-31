T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Türk Tabipleri Birliği’nden varyant virüs uyarısı

31 Mayıs 2021 00:16

Birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye'ye gelişte karantina uygulanmadığını vurgulayan Türk Tabipleri Birliği (TTB), "Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır" çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği’nden yapılan açıklamada, “Varyant virüsler nedeniyle izolasyon süreleri 14 güne çıkarıldı; ancak birçok varyantın bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye gelişte karantina uygulanmamaktadır. Yeni varyant tehlikesini önleyebilmek için hangi ülkeden gelindiğine bakılmaksızın en az 14 gün karantina uygulanmalıdır” denildi. 

TTB’nin açıklamasında ayrıca, “Sağlık Bakanlığı, karantina sürelerinin 14 güne çıkarılma kararına hangi varyant virüsün gerekçe olduğunu, varyant virüslere karşı yapılan analizleri ve güncel bilgileri toplum ile paylaşmalıdır” çağrısı yapıldı.

türk tabipleri birliğittbvaryantkoronavirüs
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24