Türk Tabipleri Birliği’nden ‘aşı randevusu’ tepkisi: Aile hekimlerinin bilgisi dışında ve planlanmadan oluşturuldu

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu, aşı randevularına ilişkin olarak, "Aile hekimlerinin bilgisi dışında ve planlanmadan oluşturuldu Pazartesi günü olabilecek hiçbir sorunun nedeni aile hekiminiz ya da siz değilsiniz." açıklamasını yaptı.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kabahat aile hekiminizden habersiz planlama yapanlarındır. Sistemlerin çalışmaması sağlık çalışanlarının suçu değildir. 182’nin yoğun olmasının sebebi sağlık çalışanları değildir! Randevu alınamamasının sebebi sağlık çalışanları değildir! Plansızlığın sebebi sağlık çalışanları değildir!" ifadesini kullanıldı.