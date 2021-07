Türk Tabipleri Birliği’nden 17 Mayıs sonrası için uyarı: Normalleşmek için vaka sayısı binin altına düşmeli, toplumun yüzde 60'ı aşılanmalı

Koronaviüs’le mücadele kapsamında alınan ve 17 Mayıs’ta sona erecek tam kapanma sürecinin ardından atılacak adımlar beklenirken, Türk Tabipleri Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten, “Normalleşmek için vaka sayısı binin altına düşmeli. Toplumun yüzde 60-70’ini aşılamadan normalleşme sürecinden bahsedemeyiz” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet’te yer alan habere göre, bayram sonrası büyük şehirlere olacak hareketlilik konusunda da uyaran Ökten, “Bu hareketlilik daha önce Karadeniz ve Ankara’da iktidar tarafından yapılan kongrelerden sonra gördüğümüz gibi vaka sayısını artırabilir” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Ökten, “Aşılamada şu an toplumu aşılama oranımız düşük. Şu an iki doz aşı yaptığımız oran yüze 14 civarında. Toplumun yüzde 60-70’ini aşılamadan yani toplumsal koruyuculuğu sağlayamadan normalleşme sürecinden bahsedemeyiz. Bu şartlar sağlanmadıktan sonra yapılacak her normalleşme bize daha önceki kontrollü normalleşme sürecinden sonra mart ve nisan ayında yaşadığımız salgının tekrar artışa geçtiği felakete yol açabilir” sözlerini kaydetti.

Yurttaşların salgın tedbirlerinin başladığı 29 Nisan’da özellikle İstanbul, Ankara gibi vaka oranının çok yüksek olduğu illerden Akdeniz ve Ege bölgesine gitmeye başladığını anımsatan Ökten, “17 Mayıs’tan sonra o insanlar geri dönecek. Bu hareketlilik daha önce Karadeniz ve Ankara’da iktidar tarafından yapılan kongrelerden sonra gördüğümüz gibi vaka sayısını artırabilir” dedi.