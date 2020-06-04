Türk Tabipleri Birliği: LGS ve YKS ertelenmeli

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) salgın nedeniyle ertelenmesini istedi. TTB’den yapılan açıklamada, “Kısıtlamaların kaldırılması ile salgında gelişebilecek yeni bir hızlanma olasılığı varken bir sınav tarihi açıklamak uygun değildir” denilerek, sınavların salgının tamamen kontrol altına alındığı döneme ertelenmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, “Dünya Sağlık Örgütü, pandemi sürecinde kısıtlamaların azaltılması için, en az 14 gün süre ile yeni olgu sayısının değişmemesi ya da azalması ve ölüm sayısının düzenli şekilde azalmasının dikkate alınması gerektiğini vurgulamaktadır. Ne yazık ki ülkemizde bu kriterler dikkate alınmadan önlemler gevşetilmiş ve LGS ile YKS gibi sınavların Haziran ayı içinde yapılacağı açıklanmıştır. Oysa salgın devam etmektedir” uyarısında bulunuldu.

"Öğrenciler ve veliler endişe içerisinde"

TTB Merkez Konseyi’nden yapılan açıklamada, “Öğrenciler ve velileri sağlık ve sınav performansı bakımından haklı bir endişe içerisindedirler” denilerek şu ifadelere yer verildi:

“Sınav günlerinde üç aydır sokağa çıkmayan 20 yaş altı genç nüfus, velileri ve sınav görevlileri ile birlikte milyonlarca kişi sokaklara çıkacak ve çoğunlukla da toplu taşıma araçlarını kullanacaktır. Sınava giriş ve sınav süresince önlem alınsa bile temasın ve bulaşın artma riski çok yüksektir. Uzun saatler boyu süren bu sınavlarda sürekli maske kullanımının sınav performansını etkileyeceği ortadadır. Öğrencilerin gelecekleri bakımından çok önemli olan bu sınavlar zaten kaygı kaynağıdır. Pandemi ortamında böyle bir sınava girmek kaygıyı çok daha fazla artırmaktadır. “