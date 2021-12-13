T24 LogoT24 Logo
Gündem

Türk Tabipleri Birliği greve gidiyor: 15 Aralık'ta aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacak

“Şimdi g(ö)rev zamanı. 15 Aralık Çarşamba günü tam gün g(ö)revdeyiz”

13 Aralık 2021 00:33

TBMM Genel Kurulu’nda sağlık personelinin özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin geri çekilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği (TTB) grev karar aldı. TTB, hekimlerin 15 Aralık Çarşamba günü acil servisler dışında sağlık hizmeti sunmayacağını açıkladı. 

TTB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 15 Aralık Çarşamba günü acil servisler dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı belirtildi. TTB tarafından yapılan paylaşım şöyle:

“Şimdi g(ö)rev zamanı. 15 Aralık Çarşamba günü tam gün g(ö)revdeyiz. Aciller dışında sağlık hizmeti sunulmayacaktır. Basın açıklaması: 13 Aralık Pazartesi”

türk tabipleri birliğigrev15 aralık
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24