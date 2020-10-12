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Türk Tabipleri Birliği: Eylül ayında 275 bin pozitif Koronavirüs vakası gizlendi

"Vaka sayısını 19, ölüm sayısını 5 ile çarpmak gerekir"

12 Ekim 2020 17:18

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu'nun pandeminin 7'nci ayına ilişkin hazırladığı raporda, Sağlık Bakanlığı'nın Nisan ayında 81 bin 570, Eylül ayında 275 bin 647 pozitif vakayı gizlediği belirtildi. Ayrıca rapora göre Türkiye'ye önümüzdeki dönemde 10 milyon grip/influenza aşısı gerekirken, Bakanlık sadece 1,5 milyon aşı siparişi verdi.

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