Türk Tabipleri Birliği: Covid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorun ölüm şekli "doğal ölüm" olarak işaretlenmiş

Türk Tabipleri Birliği (TTB), Silifke’de görev yapan Dr. Erdinç Şahin'in Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiğini iddia ederek, konuyla ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’ndan, test sonucu negatif ancak ancak klinik tablosu Koronavirüs ile uyumlu Şahin’in ölüm nedeninin Covid-19 olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Dr. Erdinç Şahin, Koronavirüs nedeniyle üç gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti.

TTB, PCR testi 2 kez negatif çıkan ancak bilgisayarlı tomografi sonucu ve bütün kliniği Covid-19 ile uyumlu olduğu için Covid-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlık tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm raporunda ölüm şeklinin “Bulaşıcı Hastalık – Doğal ölüm” olarak işaretlendiği, ölüm nedeni kısmında ise “Viral Pnömoni” yazıldığını açıkladı.

Şahin’in vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayınlayan TTB Merkez Konseyi de tanımlamada sorun olduğunu iddia ederek, Sağlık Bakanlığı’ndan Şahin’in ölüm nedeninin Covid-19 olup olmadığının açıklanmasını istedi.

Şahin'in risk grubunda olmadığını ve herhangi bir kronik hastalığı olmadığını belirten TTB, Sağlık Bakanlınğı'na, "BT’si ve kliniği COVID-19 tanısıyla uyumlu 50 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir? Tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde COVID-19 ya da şüpheli COVID-19 yazılmamasının, “iş kazası-meslek hastalığının“ belirlenmesinde meslektaşımızda yaratacağı hak kaybını önemsiyor musunuz?" sorularını yöneltti.

TTB Merkez Konseyi’nin açıklaması şöyle:

"COVID-19 nedeniyle bir meslektaşımızı daha yitirdik! Çok üzgünüz!

COVID-19 tedavisi devam ederken bugün Silifke’de kaybettiğimiz Aile hekimi Dr. Erdinç Şahin’in yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyor, her zaman ailesinin yanında olacağımızın bilinmesini istiyoruz.

Bakan Bey tanımlamada “hiçbir sorun yok” diyor ama biz katılmıyoruz!

Dr. Erdinç Şahin adına Sayın Sağlık Bakanı’na somut olarak soruyoruz:

Silifke’de Aile hekimi olarak görev yaparken üç gündür tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden meslektaşımız Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni nedir?

PCR testi 2 kez negatif çıkan ancak BT’si ve bütün kliniği COVID-19 ile uyumlu olduğu için COVID-19 algoritmasına göre tedavisi ve ilaç temini Bakanlığınız tarafından yapılan, Dr. Erdinç Şahin’in ölüm raporunda ölüm şekli: “Bulaşıcı Hastalık – Doğal ölüm” olarak işaretlenmiş, Ölüm nedeni kısmında ise: “Viral Pnömoni” yazılmıştır.

Hem Sağlık Bakanı hem de bir hekim olarak size soruyoruz?

Risk grubunda olmayan, herhangi bir kalp ya da solunum sistemi hastalığı taşımayan, BT’si ve kliniği COVID-19 tanısıyla uyumlu 50 yaşındaki Dr. Erdinç Şahin’in ölüm nedeni sizce nedir? Tanıda ve ölüm nedeni belirlenmesinde COVID-19 ya da şüpheli COVID-19 yazılmamasının, “iş kazası-meslek hastalığının“ belirlenmesinde meslektaşımızda yaratacağı hak kaybını önemsiyor musunuz?

Bütün bu verilere bakınca bu akşam açıklanacak COVID-19 nedeniyle vefat edenler arasında hayatını kaybeden meslektaşımızı da sayacak mısınız? Yoksa meslektaşımız COVID-19 salgın süreci ile hiçbir ilgi ve irtibat kurulmadan birçok hasta gibi “viral pnömoniden” vefat etmiş mi sayılacak?

PCR testi negatif olup bütün kliniği COVID-19 ile uyumlu olan ve Dr. Erdinç Şahin’de de somut örneğini gördüğümüz bu tabloları görmezden gelmeye ve bu hasta ve vefatları COVID-19 salgın sürecinin bir parçası olarak göstermemeye devam edecek misiniz?"