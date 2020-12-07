Türk Tabipleri Birliği: Çok ciddi bir aşı karşıtlığı sorunu önümüzde duruyor

Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, aşılara ilişkin değerlendirme çalışmalarına devam ettiklerini ve açıklama yapacaklarını söyledi. Fincancı, “Başından beri hükümet salgınla ilgili şeffaf olmadığı için aşı konusunda da insanların şeffaflıkla ilgili güven sorunu var” dedi.

Gazete Duvar’dan Serkan Alan’ın haberine göre, Fincancı, “Bu aşamada doğru sorular sormak gerekiyor. Doğru soruları sorma sorumluluğu da bilim insanlarının görev aldığı TTB’ye düşüyor. Biz de Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle bu soruları oluşturmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Fincancı, “İlgili birimlerimizin aşı çalışmalarına ilişkin yürüttüğü çalışma, değerlendirme devam ediyor. Bu hafta içinde de bu değerlendirmelerini kamuoyuyla paylaşacağız. Bu konuda ilgili tüm tarafların birlikte oluşturduğu bir görüş ile değerlendirme yapmak doğrudur. Bu aşamada doğru sorular sormak gerekiyor. Doğru soruları sorma sorumluluğu da, bilim insanlarının görev aldığı TTB’ye düşüyor. Biz de Sağlık Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle bu soruları oluşturmaya çalışıyoruz. Bu soruların yanıtları üzerinden bir değerlendirmeyi hep birlikte yapalım ve güvenle aşılama süreçlerini tamamlayalım” açıklamasını yaptı.

Aşı çalışmalarının umut verici ve kıymetli olduğunu belirten Fincancı’ya göre bir ülke ya da şirket aşısının ötesinde öncelikle kamusal boyutta bu aşı çalışmalarının yürütülmesi ve denetimi yapılmalıydı. Sağlığın piyasaya terk edildiği koşullarda şirketlerce yürütülen çalışmalarla karşı karşıya kalındığını belirten Fincancı, son aşamada olduğu belirtilen aşıları değerlendirme noktasında salgın nedeniyle yeterli zamanın olmadığını söyleyerek, “Bilimsel dergilerde sonuçların yayınlanması bilim insanları tarafından bu sonuçların değerlendirilmesi, gerektiğinde eleştiri ve önerilerle yeni adımlar planlanması gerekir. Zaman sınırlılığı nedeniyle bunlar çok sınırlı ölçülerde yapılabiliyor” ifadesini kullandı.

Fincancı açıklamasında şunları kaydetti:

Bilimsel çalışmalar doğrultusunda Hastalık Kontrol Önleme Merkezi (CDC) ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (ECDC) tarafından yapılan güncellemeler ülkemiz tarafından anlık olarak takip edilmekte ve rehberlerimize entegre edilmektedir.

Yakın temaslı kişilerde karantinanın sonlandırılması aşağıdaki şekilde güncellenmiştir:

"Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır.

Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın, 10. günün sonunda biter. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler.

Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir.

PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir.

PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır.

Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir.

Bu uygulama yüksek riskli kişilere (yaşlı bakım evleri, ceza infaz kurumları, bağışıklığı düşük hastalar vb. toplu yaşam alanlar) bakım verilen alanlarda uygulanmaz. Ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam ederler."

Rehberde ayrıca, "Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir." uyarısı da yapıldı.

https://covid19.saglik.gov.tr/Eklenti/39552/0/covid-19rehberitemaslitakibievdehastaizlemivefilyasyonpdf.pdf adresinden rehbere ulaşılabilir.